„Compass“: KI und Mensch im Ars Electronica Center

„KI den Menschen näher bringen“

„Es gibt weltweit keine vergleichbare Ausstellung, die KI den Menschen näherbringen will“, strich Stocker die Einzigartigkeit der Schau hervor. Sie werde sich ständig erneuern, will die Besucher KI-fit machen und soll ihnen auch die Augen öffnen. Denn der Klimawandel sollte uns mehr Kopfzerbrechen bereiten als der Gedanke, ob eine künstliche Intelligenz in 50 oder 100 Jahren mehr könne als wir, meinte Stocker. Anhand eines Modells vom Großglockner sieht man die fortschreitende Gletscherschmelze. „Wir sind stark der Meinung, dass wir die Herausforderungen des Klimawandels ohne Technik nicht schaffen, wir werden Technik einsetzen, um unseren Planeten und unsere Existenz zu retten“, betonte Stocker. Dementsprechend hat im Citizen Lab, die „Fridays for Future“-Bewegung Platz und gab es ein Statement teilnehmender Schüler bei der Eröffnung am Abend.