Zu viel Bürokratie macht Direktoren Leben schwer

Ihre Fragebögen haben die Personalvertreter an Direktoren von mehr als 1000 Volks- und Mittelschulen in Niederösterreich verschickt. Über zehn Prozent der Empfänger fanden Zeit, Antworten zu formulieren. „Das ist gar keine schlechte Rücklaufquote, wenn man an die Flut von Um- und Abfragen durch das Bildungsministerium denkt“, sagt Jürgen Pany. Der sozialdemokratische Vizevorsitzende der NÖ-Lehrergewerkschaft sieht jedoch das inhaltliche Ergebnis als Alarmzeichen: Der Großteil der Arbeitszeit gehe für Verwaltungsaufgaben drauf, die Schulautonomie fordere zusätzlichen Tribut. Immer mehr Lehrer fallen krankheitsbedingt aus, die Leiter müssten einspringen. Fördermaßnahmen würden gekürzt, Unterstützung für Schulen mit besonderen Belastungen gebe es kaum.