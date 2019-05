SPÖ-Chef kritisiert die Bundespartei

Für Salzburgs Sozialdemokraten brachte die EU-Wahl nach der Landtagswahl 2018 und der Gemeinderatswahl in der Stadt im März die dritte herbe Niederlage. „Das Ergebnis war vom Trend her absehbar“, meint Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl. So hätte gerade das Ibiza-Video für die ÖVP einen „Turbo nach oben“ gebracht, während die FPÖ es geschafft habe, relativ gut zu mobilisieren.