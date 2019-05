Frauen sind in wärmeren Räumen leistungsfähiger

Logik von Temperatur unbeeinflusst

Die Steigerung der Frauen scheint den Autoren zufolge darauf zurückzugehen, dass sie mit zunehmender Wärme mehr Antworten abgaben - sich also möglicherweise mehr anstrengten, wie aus einer Mitteilung der Mitautoren von der University of Southern California hervorgeht. So habe sich etwa bei den Leistungen in Mathematik mit jedem Grad Celsius mehr die Leistung um 1,76 Grad verbessert. Nur bei den Logikaufgaben schien die Temperatur das Abschneiden nicht zu beeinflussen.