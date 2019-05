Diese Spenden flossen OFFIZIELL an die FPÖ

35.755 Euro 2016, 13.845 Euro 2017 und 215 Euro 2018 - diese Summen an Spenden hat die FPÖ in den vergangenen drei Jahren offiziell erhalten. Es sind Peanuts im Vergleich dazu, welche Summen an andere Parteien gespendet wurden. Allerdings ist diese Offenlegung nicht mehr als eine Nebelgranate, denn die Frage, die sich seit Tagen stellt, ist eine andere: Nämlich, ob Großspenden von parteinahen Vereinen an die FPÖ am Rechnungshof vorbei geflossen sind?