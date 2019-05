Alaba vor Pokal-Finale: „Sabi? Ein Super-Typ!“

Das Finale des DFB-Pokals birgt einiges an Brisanz. Meister Bayern München trifft heute um 20 Uhr (live auf Servus TV) in Berlin auf RB Leipzig. Der Red-Bull-Club hat sich in dieser Saison als dritte Kraft im deutschen Fußball etabliert. Auch Bayern-Star David Alaba zeigt im Interview mit Servus TV (siehe Video oben) Respekt vor den Leizipigern. Außerdem spricht er über den Reiz des Finales, Stefan Ilsanker, Conny Laimer und Marcel Sabitzer.