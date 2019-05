Ihr Gebiss? Es könnte am Fundamt liegen

Vermissen Sie Ihr Gebiss oder den Autoschlüssel? Am Klagenfurter Fundamt liegt allerlei zum Abholen bereit. Auch der fünfstellige Geldbetrag, der am 10. Mai in einem Amtsgebäude entdeckt worden war, wurde tagelang nicht vermisst. Mittlerweile hat ihn die Verlustträgerin abgeholt.