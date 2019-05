Bundesligaprofis beklagen unpünktliche Lohnzahlung

Liefering in 2. Liga top

In der 2. Liga schnitt FC Liefering mit ebenfalls 69 am besten ab, einziger kleiner Makel war eine 9 bei der Ausrüstung. Es folgten Ried (62) und Wattens (61). Ganz hinten liegen Klagenfurt (39) und Wiener Neustadt (38). Die Pünktlichkeit der Gehälter liegt nur bei fünf Clubs bei 100 Prozent, neben den Top Drei auch bei Lafnitz und Austria Lustenau.