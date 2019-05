WAC-Coach Ilzer ätzt: „LASK-Test ist Spaßpartie!“

Christian Ilzer war sogar als Nachfolger von Oliver Glasner im Gespräch. Doch mit dem Posten beim LASK wurde es nichts. Nun faucht der WAC-Trainer in Richtung die Linzer: „Eine Spaßpartie in der letzten Meisterschaftswoche - also gehe ich mal davon aus, dass die Austria am Sonntag in Pasching gewinnen wird.“