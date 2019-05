Eisbär zieht Schlussstrich

Nach bewegten 23 Saisonen beendet mit Patrick Machreich einer der längstdienenden Zeller Eishockey-Exporte seine Goalie-Karriere. Die der 38-Jährige bei seinen Eisbären, bei denen er mit 16 Jahren erstmals im Zweitliga-Kader stand, in der Alps Hockey League ausklingen ließ. Dazwischen lagen ein kurzes Finnland-Engagement, 213 EBEL-Partien mit dem Titel in Villach, die Nationalliga-Kronen in Lustenau und Feldkirch. Neue EKZ-Nummer eins: Dominik Frank, der wie Stürmer Thomas Grabmayr verlängert hat.