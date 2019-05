Liste Jetzt stellt Misstrauensantrag gegen Kurz

Auch Stern kritisiert Kurz

Zu Wort gemeldet hat sich in der Causa am Montag auch Maria Stern, Parteiobfrau der Liste Jetzt. Sie meinte, „ein ÖVP-Politiker mit Haltung hätte unsere Heimat niemals in eine solche Situation gebracht“, denn Kurz habe „die FPÖ in die Regierung gehievt“. Nun werde der Kanzler, „die Geister, die er rief, nicht mehr los“, so Stern, die mit den übrigen Oppositionsparteien einer Meinung ist, dass alle FPÖ-Minister ausgetauscht werden müssen.