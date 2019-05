PSG-Superstar Mbappe denkt über einen Wechsel nach

Frankreichs Jungstar Kylian Mbappe kann sich nun anscheinend doch einen Wechsel vorstellen. Nach seiner Wahl zum besten Spieler der Saison in der Ligue 1 sagte der 20-Jährige vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain am Sonntagabend dem TV-Sender beIN Sports, er befinde sich an einem „Wendepunkt“ seiner Karriere. Diese könne „vielleicht bei PSG, vielleicht woanders“ weitergehen.