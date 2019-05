Bale fordert 51 Mio. oder er spielt nur noch Golf

Unfassbare 100 Millionen Euro zahlte Real Madrid im Sommer 2013 für Gareth Bale an Tottenham Hotspur. Das war damals sogar Weltrekord! Doch mittlerweile wird der Waliser beim Champions-League-Rekordsieger nicht mehr gebraucht. Trainer Zinedine Zidane ist kein Fan des schnellen Stürmers. Auch bei der 0:2-Blamage gegen Betis Sevilla am Sonntag ließ ihn der Franzose auf der Bank versauern. Zidane will Bale loswerden, setzt lieber auf neue Stars wie Neymar.