0:1-Niederlage! Rapid stolpert in Mattersburg

Rapid bemüht, aber glücklos

Danach hatten die Wiener viel Ballbesitz, aber wenig Ideen. Wirklich nahe kam Rapid dem Ausgleich vor der Pause nur durch eine Standardsituation. Thomas Murg brachte eine Freistoßflanke zur Mitte, Stefan Schwab beförderte den Ball per Kopf in die Gefahrenzone und Mario Sonnleitner köpfelte an die Latte (14.). Auf der Gegenseite hätte Gruber in der 33. Minute beinahe auf 2:0 für die Hausherren gestellt, sein Schuss flog nur knapp am langen Eck vorbei.