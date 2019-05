„Mordfall Lisa Alm“: Gutachten belastet Ehefrau

Anwalt geht von Unfall aus

Verteidiger Kurt Jelinek entgegnet: „Die Version meiner Mandantin ist nach wie vor möglich. Es war ein tragischer Unfall.“ Todesursache war laut Obduktion der Stich zwischen Achsel und linker Brustwarze. Noch an Ort und Stelle verblutete der weithin bekannte und beliebte Wirt. Passiert ist es in der Küche des Hotel Lisa in Flachau.