Warum Make-up nicht das Maß aller Dinge ist

Du triffst mit deinen Aufklärungsworkshops zum Thema „unrealistische Schönheitsideale“ den Nerv der Zeit.

„In meinem Workshop geht es um Aufklärung, ein ausbalanciertes Verhältnis und Umgang mit den Dingen, die uns täglich begegnen. Außerdem versuche ich den Schülern näherzubringen, warum wir etwas als schön empfinden, was meist eigentlich mit einer vitalen, gesunden Ausstrahlung zu tun hat. Natürlich darf man dem mit einem Klecks Make-up mal nachhelfen, da spricht nichts dagegen. Jedoch muss man sich einfach wohlfühlen in seiner Haut, und das schafft man durch Achtsamkeit in jeglicher Hinsicht. Ernährung, Sport, Pflege und Psyche – alles spielt zusammen.“