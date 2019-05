Last-Second-Schock für Slowakei gegen Kanada

Die vier Medaillenanwärter Schweden, Russland, Kanada und USA haben am Montag bei der Eishockey-WM in der Slowakei Siege gefeiert. In der Gruppe B in Bratislava gewann Russland den Schlager gegen Tschechen mit 3:0, Schweden deklassierte Norwegen 9:1. In Kosice bezwang Kanada die Slowakei 6:5, die USA fügten Finnland mit 3:2 nach Verlängerung die erste Niederlage zu.