Märchen geht weiter! GAK zurück im Profifußball

Das Märchen geht weiter! Der GAK hat den nächsten Aufstieg fixiert, damit den Durchmarsch von der achten in die zweite Liga bewerkstelligt und wird ab nächster Saison wieder Profifußball spielen. Die „Roten“ aus Graz gewannen am Freitagabend in der Regionalliga Mitte in Vöcklamarkt mit 2:1, damit ist der Aufstieg perfekt.