Fit und glücklich durch die Wechseljahre!

Sufen auf der (Hitze-Welle

Die Vorteile aber würden „in der Hitze des Gefechts“ oft vergessen, so die Komikerin: „Wi sparen Unmengen Zeit und Geld, wenn wir im Winter auch bei Minusgraden auf die Heizung verzichten können und keine Sauna mehr zum Schwitzen brauchen. Schwitzen ohne Fremdeinwirkung ist sogar noch viel gesünder, fast so gesund wie ein kleines Steak - was auch das Einzige ist, was wir noch essen dürfen. Quatsch! Wir dürfen alles essen, nur eben jeweils an verschiedenen Tagen. Klar brauchen wir nicht mehr so viel Energie, und wir nehmen von einer Praline so zu, als hätten wir uns seit Monaten von nichts anderem als Schokolade ernährt, aber es ist ja auch durchaus von Vorteil, gut gepolstert zu sein, denn wer kennt nicht den Spruch ‘Fett oder Falten‘ - wir haben uns entschieden ... Also: Richtung Genuss geht unser Weg,“ rät Lachmann.



Zweite Pubertät nehmen, wie sie kommt

„Frauen! Wir haben es bis hier geschafft, wir schaffen es auch weiter! Die erste Pubertät war blöder, wenn man es ein zweites Mal durchmacht, hat man Routine. Könnte man meinen. Am besten ist, man nimmt alles, wie es kommt. Nutzt ja nix ... Und jetzt mal ehrlich: Vor 100 Jahren wären wir schon längst tot gewesen! Da ist es so doch schöner!“