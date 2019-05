3:4! Admira-Drama, Rapid siegt bei Torfestival

Der Verrücktheit nicht genug, konterte Rapid in dieser Phase, in der man das Spiel aus der Hand zu geben schien, mit der neuerlichen Führung. Bei einem Freistoß patzte Spasic, der Ball kam zum Ex-Admiraner Dibon, der aus Kurzdistanz nur abstauben musste. Fast hätte Badji das 5:3 gemacht, schoss aus guter Position aber Goalie Andreas Leitner an (72.). Auch Schwab fand noch eine Großchance vor, jagte den Ball aus sieben Metern aber über den Kasten. Strebinger schließlich hielt in der Nachspielzeit bei einem Kopfball von Patrick Schmidt den Sieg fest.