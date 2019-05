Kartbahn bei Graz hat die Rennstrecke verlängert

Zum Vergleich: Auf dem Red Bull Ring in Spielberg sorgte im Vorjahr Kimi Räikkönen in 1:06,957 im Ferrari für die schnellste Formel-1-Runde. Bei den Motorrädern knallte Johann Zarco 2017 auf Yamaha in 1:24,312 die bisher schnellste Moto-GP-Runde auf den Asphalt.