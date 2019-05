Ist dieser Italien-Knipser Hütters Jovic-Ersatz?

Seit Monaten wird Eintracht-Frankfurt-Stürmer Luka Jovic mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Unter anderem sollen Real Madrid, Paris Saint-Germain und auch der FC Barcelona immer wieder Interesse am Angreifer bekundet haben. Ein Wechsel im Sommer bahnt sich somit an. Der Klub des österreichischen Trainers Adi Hütter könnte in Italien schon einen Nachfolger für ihn gefunden haben. Am Donnerstag treffen die Frankfurter in der Europa League auf den großen Favoriten Chelsea - siehe Video oben!