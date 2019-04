ManCity bleibt auf Meisterkurs - 1:0 in Burnley!

Manchester City ist dem Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft wieder einen Schritt nähergekommen! Der Titelverteidiger feierte am Sonntag in Burnley einen 1:0-Auswärtssieg und liegt damit zwei Runden vor Schluss weiterhin einen Punkt vor Liverpool. Das entscheidende Tor erzielte Sergio Aguero in der 63. Minute.