Polizeigewerkschaft warnt vor Prügel-Influencern

Inszenierte Fehden wie bei Rappern

Wie es überhaupt zu solchen Massenkeilereien kommen kann, erklärt sich bei Betrachtung der Jugendkultur. So wie manch „Gangster-Rapper“ publikumswirksam den Streit mit einem anderen sucht und hofft, dadurch mehr Fans hinter sich zu scharen, tun das auch YouTube- „Stars“. Vor dem Zusammenstoß in Berlin hatte Bahar al Amood, einer der beiden YouTuber, seinem zum Feind auserkorenen Influencer-Kollegen „ThatsBekir“ noch angedroht, er werde „die Schläge seines Lebens kriegen“. Der inszenierte Streit lockte schließlich 400 junge Burschen auf den zentralen Platz in Berlin, auf den sie die Fäuste sprechen ließen.