Auf Regen-Intermezzo folgt bald sommerliche Hitze

Im Detail: Am Ostermontag überwiegt in weiten Teilen des Landes nochmals sehr sonniges Wetter, wie aus der Fünf-Tages-Prognose der ZAMG hervorgeht. Ein paar hohe Wolkenfelder ziehen aber im Westen und Südwesten durch und können den sonnigen Eindruck zeitweise etwas dämpfen. Im Osten tauchen am Nachmittag auch dichte Wolkenfelder auf. Hier steigt dann besonders in der Nacht auf Dienstag die Schauerneigung ein wenig an. Der Wind weht schwach bis mäßig, entlang der Alpennordseite sowie ab dem Nachmittag auch im Norden und Osten lebhaft aus Nordost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei minus ein bis plus zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 18 bis 25 Grad, wie bereits am Ostersamstag und -sonntag.