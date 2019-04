Scheidung: Wie geht es nach dem Split weiter?

Zugegeben, es gibt erfreulichere Themen. Und eigentlich referierte Rechtsanwältin Eva Suitner bei einem höchst erfreulichen Anlass: Der Hochzeitsmesse zu Beginn des Jahres, in Innsbruck. Doch bereits dort drehten sich zahlreiche Fragen um das „Ende“ der Ehe. Besonders Männer waren in Sorge, was ihnen nach einem Split blüht. Der eine oder andere Klient bog schließlich nicht das erste Mal in den Hafen der Ehe ein. Jedoch Stammtischmeinungen zählen bei einem Scheidungsverfahren nicht, sondern nur harte Fakten. In Deutschland plant die Familienministerin, Väter nach der Trennung rechtlich besser zu stellen. Und auch bei uns gibt es als Mann die Möglichkeit, nach einer verlorenen Scheidung in geordneten Verhältnissen zu den Kindern zu leben. Die Begriffe Obsorge und alleiniges Sorgerecht sind in aller Munde. Doch was steckt wirklich dahinter?