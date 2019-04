Hütters Eintracht schafft das Wunder von Frankfurt

Für Trainer Adi Hütter, ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger und Eintracht Frankfurt geht die Reise in der Fußball-Europa-League weiter. Mit einem 2:0-Heimsieg über Benfica Lissabon schafften die Deutschen am Donnerstag nach dem 2:4 im Hinspiel dank der Auswärtstorregel noch den Aufstieg ins Halbfinale, wo am 2. bzw. 9. Mai Chelsea wartet. Die Engländer setzten sich gegen Sparta Prag durch. Hinteregger musste am Donnerstag allerdings passen, er pausierte wegen einer Oberschenkel-Blessur. Im zweiten Halbfinale treffen Arsenal und Valencia aufeinander.