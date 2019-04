Minute 93: City in Ekstase! Minute 95: City weint!

Jubel, Ekstase, Ausnahmezustand, Fans liegen sich in den Armen. Der Aufstieg in Minute 93 doch noch fixiert. Dachten alle. Denn zwei Minuten später fiel Manchester City am Mittwochabend aus allen Champions-League-Wolken. Aufstieg, adé, Tottenham weiter. Aufgrund des vielleicht dramatischsten Einsatzes, seit es den berüchtigten VAR gibt. „Grausam - aber wenn es Abseits ist, ist es Abseits“, gab sich City-Trainer Pep Guardiola auch in der bittersten Stunde staatsmännisch.