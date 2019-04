„Rettungsringe“ als Risiko

Nehmen Sie ein Maßband zur Hand!

Um herauszufinden, ob Sie bereits zu viel des schädlichen Gewebes aufweisen, sollten Sie Ihren Bauch abmessen: Das Risiko für Folgeschäden erhöht sich bei „ihr“, wenn das Maßband mehr als 88 cm anzeigt, bei „ihm“, wenn die 102 cm sichtbar werden. Wie kommen Sie zu einem korrekten Ergebnis? Stellen Sie sich am Morgen vor dem Frühstück nackt vor einen Spiegel. Legen Sie das Band dort an, wo der größte Umfang vorliegt, etwa rund um den Nabel. Um einen geeigneten Mittelwert zu erhalten, Bauch zuerst eingezogen, dann ausgestreckt und schließlich in lockerem Zustand. Alles aufschreiben, wobei die dritte Notiz die wichtigste ist. Sagen Sie daher dem Bauchfett am besten gleich den Kampf an - durch ausgewogen essen und mehr bewegen!