Fragen und Antworten zum neuen EU-Urheberrecht

Wie geht es nach der Abstimmung nun weiter?

Die Richtlinie muss nun binnen zwei Jahren - also bis 2021 - von den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Blümel betonte am Montag, an der nationalen Umsetzung werde umgehend nach Veröffentlichung der Richtlinie im EU-Amtsblatt gearbeitet.