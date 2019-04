Kesete siegt in Linz - Kipruto Achter

„Es war ein gutes Rennen. Ich habe mich lange zurückgehalten und dann attackiert“, sagte Kesete. Rang zwei ging mit 13 Sekunden Rückstand an Felix Chemonges aus Uganda. Der kenianische Mitfavorit Nicholas Rotich wurde 2:15 Minuten hinter dem Sieger Dritter. Sein Landsmann, 3.000-Meter-Hindernis-Olympiasieger Brimin Kipruto, landete bei seinem Marathon-Debüt in einer Zeit von 2:19:23 Stunden an der achten Stelle.