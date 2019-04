Gasser-Schwestern: Anna ist zurück, Eva mit Debüt

Ein PR-Termin in Paris für einen großen Handyhersteller, ein Fotoshooting in Finnland. Der internationale Hype um Anna Gasser ist ungebrochen. Auch wenn die erste Saison nach ihrem Big-Air-Olympiasieg vom Verletzungspech geprägt war, ein Haarriss im Knöchel die Kärntnerin im Jänner außer Gefecht setzte. „Nach drei langen Monaten kann ich wieder das machen, was mich am glücklichsten macht“, sagt die 27-Jährige und meint freilich das Boarden. Derzeit mit einer „Mädels-Gruppe“ in Bansko, ehe sie zum Red Bull Camp in Aspen abhebt.