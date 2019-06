Dieses Retro-Muster ist im Sommer wieder in!

Der Trend lässt sich natürlich ganz leicht nachmachen: Alles, was Sie brauchen, ist ein weißes T-Shirt (oder Hose, Pullover etc.), eine Schnur (oder mehrere Schnüre, je nachdem, wie viele „Kreise“ Sie nachher in Ihrem T-Shirt haben wollen), Textil-Farben und Fixiersalz, etwa vier Liter Wasser und einen Platz zum Trocknen. Zuerst binden Sie das weiße Shirt an verschiedenen Stellen ab. Anschließend geben Sie die Farben ins Wasser (hier am besten an der Mengenangabe auf den Farben orientieren) und rühren gut um.