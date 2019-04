Kurios: Linz-Favorit noch nie Marathon gelaufen

Vom Streckenrekord (2:07:33) hatten die Veranstalter im Vorjahr geträumt. Geworden ist es nur eine Zeit von 2:10:23 von Robert Kipkeboi. Während Favorit Geoffrey Mutai nicht nur früh die Luft ausging. Er verlief sich sogar, bog am Taubenmarkt von der Landstraße nicht in die Promenade in die zweite Marathonhälfte ab, sondern rannte gerade aus auf den Hauptplatz ins Ziel!