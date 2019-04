Das lange Warten hat ein Ende

„Mir liegt vor allem die patientenfreundliche Abwicklung sehr am Herzen. Mit den breit gefächerten Öffnungszeiten und der Terminvergabe sogar am Samstag haben auch Berufstätige gute Chancen sehr kurzfristig zu einer MRT-Untersuchung zu kommen“, so Landeshauptmann und KRAGES-Aufsichtsratsvorsitzender Hans Peter Doskozil. In nur 18 Monaten wurde am Krankenhaus Kittsee der Zubau für das neue MRT, eines der modernsten Geräte die derzeit am Markt sind, fertiggestellt.