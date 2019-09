Wohnungseinbrüche: „Prävention ist enorm wichtig!“

So unangenehm der Gedanke an einen Einbruch in die eigenen vier Wände auch ist, statistisch gesehen wird ein solches Delikt immer unwahrscheinlicher. Das Bundeskriminalamt hat vor wenigen Tagen aktuelle Zahlen vorgestellt – untersucht wurde im Speziellen die Entwicklung der sogenannten Dämmerungseinbrüche, die in den Herbst- und Wintermonaten (November bis Februar) begangen werden. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier 330 Delikte weniger, ein Rückgang von satten 22 Prozent.