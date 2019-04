„Was isch letzte Preis?“: Best of Kleinanzeigen

Die Idee zu seiner Facebook-Comedyseite „Best of Kleinanzeigen“ kam Betreiber Marcel, besser bekannt als Adminrolf, Anfang 2018, als er versuchte, ein paar ausrangierte Gegenstände über eine Internetverkaufsplattform zu veräußern - „für einen angemessenen Preis und im Zuge einer halbwegs respektvollen Konversation“, wie er schreibt. Schnell musste er jedoch feststellen, dass das nicht so einfach war, und dass er damit keineswegs alleine dasteht. So entschloss er sich, die Leidensgeschichten, die lustigen Begegnungen, die Unfähigkeiten und die Dreistigkeiten der Hobbykäufer und -verkäufer zu sammeln und zu veröffentlichen.