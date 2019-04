Babyfotos gehören ins Album, nicht ins Internet!

„Danke an jeden Einzelnen, der dieses Projekt durch Diskussionen unterstützt! Auch an meine Freunde, die diese Idee in die Realität gebracht haben, obwohl ich sie nur mit Sushi oder Luft bezahlen konnte. Mein größter Respekt geht aber an die Menschen, die die Privatsphäre von Kindern respektieren“, freut sich die Bloggerin über die von ihr entfachte Diskussion zur Kampagne. Auch Wilson Ochsenknecht bedankte sich nach der Aktion für die vielen Nachrichten, die er bekommen hat und dass offenbar so viele User hinter ihm stehen.