Südkorea ruft wegen großem Waldbrand Notstand aus

Rund 400 Häuser wurden Raub der Flammen

Durch die Flammen, die durch heftigen Wind angefacht wurden, wurden den Berichten zufolge nach ersten Schätzungen rund 400 Häuser und 500 Hektar Wald zerstört. Tausende Menschen im Kreis Goseong und in anderen Gebieten mussten in Sicherheit gebracht werden. An den Löscharbeiten beteiligten sich Feuerwehrleute aus dem ganzen Land.