Pep ist stinksauer! Disco-Ärger um ManCity-Star

„Bin nicht sein Vater“

So ist kurz vor dem Spiel in den sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht, das den Franzosen in einem Nachtclub in Manchester zeigt. Bis 3.30 Uhr soll Mendy das Tanzbein geschwungen haben, nachdem er auch beim Auswärtssieg gegen Fulham nicht im Kader gestanden war. Pep Guardiola reagierte bei der Pressekonferenz nach dem 2:0-Sieg gegen Cardiff darauf angesprochen sichtlich sauer. „Er ist alt genug. Er weiß, was er tut“, schimpfte der Star-Trainer. „Ich würde es bevorzugen, wenn er früher nach Hause geht, aber ich habe in diesen Situationen keine Kontrolle über die Spieler“, so Pep weiter: „Ich bin nicht sein Vater.“