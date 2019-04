ManCity nach 2:0 gegen Cardiff wieder Leader!

Auf Rang drei verbesserte sich Tottenham durch ein 2:0 bei der Eröffnung des neuen Stadions gegen Crystal Palace. Son Heung-min war es in der 55. Minute vorbehalten, das erste Tor der „Spurs“ in ihrer neuen 62.000-Zuschauer-Arena zu erzielen. Für den Endstand sorgte Christian Eriksen in der 80. Minute.