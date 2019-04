Bursch kaperte drei Busse: „Es hat Spaß gemacht“

„Es wär sich eh ausgegangen, aber es war dunkel“

So fuhr er also den ganzen Tag damit herum, rief Freunde an, ließ die ein- und aussteigen. „Wie haben Sie gewusst, wie man so einen Bus fährt?“, wunderte sich der Richter, zumal der Angeklagte erst wenige Tage zuvor seinen 17. Geburtstag gefeiert und dementsprechend keinen Führerschein hatte. Der Angeklagte blieb die Antwort schuldig. Dann, auf dem Heimweg - „ich hab die Leute noch heimgebracht“ -, wollte er einer Polizeikontrolle entgehen, wich in die Seitengassen aus, wo er aber gegen einen Mistkübel fuhr: „Es wär sich eh ausgegangen, aber es war dunkel.“