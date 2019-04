Asfinag-Mitarbeiter auf A9 von Lkw erfasst - tot

Zwei Verkehrstote binnen weniger Minuten am Montag in der Steiermark: Auf der A9, Höhe Gaishorn am See, wurde ein Asfinag-Mitarbeiter von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt. Und im Plabutschtunnel krachte ein älterer Mann mit seinem Auto in eine Pannennische. Auch er verstarb.