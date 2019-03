EU bremst Raser ein: Totale Überwachung im Auto?

Um die Zahl von Unfällen im Straßenverkehr zu reduzieren, will die EU Autokonzerne verpflichten, dass Autos sich automatisch an Tempolimits halten. Ab 2022 sollen Raser gebremst werden, bis dahin sollen alle Neuwagen mit intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzern ausgestattet werden. Am Dienstag verabschiedete die Europäische Union dazu eine entsprechende Verordnung. Aktivisten befürchten allerdings, dass Polizei, Versicherungen und Hacker dadurch die Möglichkeit haben, Autofahrer mithilfe einer im neuen Tempolimit-System eingebauten „Blackbox“ auszuspionieren. Von einer „totalen Überwachung“ wird gesprochen. Ein Sprecher aus dem österreichischen Verkehrsministerium versucht zu beruhigen, Datenaufzeichnungen dürfen ihm zufolge nur bei Unfällen zur Verfügung gestellt werden.