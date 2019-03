Halep fehlt nur noch ein Sieg zur „Thron-Rückkehr“

Simona Halep fehlt nach einem 6:4,7:5-Sieg über Wang Qiang (CHN-18) im Viertelfinale von Miami nur noch ein Sieg zur Rückkehr auf den Tennis-Thron, also Platz eins im WTA-Ranking. Die als Nummer 2 gesetzte Rumänin kämpfte sich am Mittwoch im zweiten Satz bei 1:5 und nach Abwehr von drei Satzbällen zurück und siegte nach 89 Minuten noch in zwei Sätzen.