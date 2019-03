Massiver Felssturz mit 2500 Kubikmetern Gestein

Rund 2500 Kubikmeter Gestein sind am Dienstag in Hüttschlag in Salzburg gen Tal gedonnert. Schutt und Gestein stürzten 300 Meter weit ab, bis sie den Talboden im Ortsteil Karteis erreichten. Die größten Felsblocken weisen ein Gewicht von etwa 250 Tonnen auf. Personen wurden keine verletzt, lediglich ein Wirtschaftsweg wurde zerstört.