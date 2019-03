Friseurlehrlinge erhalten deutlich mehr Geld

Rund 4000 Friseurlehrlinge erhalten ab 1. April ein deutlich höheres Entgelt. Im ersten Lehrjahr gibt es künftig 540 Euro, das sind 50 Euro pro Monat mehr als bisher. Im zweiten Lehrjahr erhalten die künftigen Fachkräfte 632 Euro (plus 40 Euro). 839 Euro sind es im dritten Lehrjahr (plus 40 Euro) und im vierten 927 Euro (plus 60 Euro), teilte die Gewerkschaft vida am Mittwoch mit.