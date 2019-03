Red Bull übernimmt brasilianischen Zweitligisten

Der Getränkehersteller hatte 2007 Red Bull Brasil gegründet. Der Verein kam aber nie über die Viertklassigkeit hinaus. „Es ist wichtig für RB, in den nächsten Jahren dafür zu sorgen, dass sich an Standorten wie New York oder Brasilien mehr Spieler entwickeln, die für uns als Verstärkungen infrage kommen“, sagte RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick unlängst in einem „Kicker“-Interview. Red Bull hat neben Salzburg und Leipzig auch noch einen Erstliga-Club in New York.