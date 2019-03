Foda will nach Schockpleite erst mal Ruhe bewahren

Die öffentliche Kritik nach dem EM-Quali-Fehlstart ist laut Foda berechtigt. „Doch wenn man beide Partien sieht, hätten wir eigentlich vier Punkte machen müssen“, betonte der Nationaltrainer. Den Sieg in Israel habe man leichtfertig verschenkt. „Wir waren nach dem 1:0 zu locker. Wenn man so gut im Spiel ist und alle Trümpfe in der Hand hat, muss man klar weiterspielen.“ Damit so etwas nicht auch in den kommenden Partien am 7. Juni in Klagenfurt gegen Slowenien und am 10. Juni in Skopje gegen Nordmazedonien passiert, wird es beim nächsten Lehrgang Konsequenzen geben. Foda: „Ich habe schon Ideen, doch es macht keinen Sinn, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Wir müssen ein paar Dinge verändern, um wieder in die Spur zu kommen.“