Damit gelingt der Frühjahrsputz ganz einfach!

Nach dem Winter kommt ein Neustart: Weg mit Grau, her mit tollen Farben! Weg vom Sofa, raus in die Sonne! Und mit auf dem Programm steht natürlich auch der obligatorische Frühjahrsputz, wobei die sonnigen Tage erstmals zum Wischen, Fenster putzen und Aufräumen genutzt werden. Wir zeigen Ihnen Tipps, wie Sie den Frühjahrsputz am besten angehen.